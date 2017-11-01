300 ألف زائر لفعاليات مركز دبي التجاري في نوفمبر

دبي (الاتحاد)

تشارك في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لشهر نوفمبر أكثر من 5.500 شركة عارضة، مع توقعات بأن تجتذب الفعاليات الاستهلاكية والتجارية نحو300 ألف زائر، أكثر من 50% منهم زوار للفعاليات الاستهلاكية الشهيرة والمثيرة، بما في ذلك معرض دبي الدولي للسيارات، الفعالية التي ينتظرها بشغف عشاق السيارات. كما يُنظّم المركز في شهر نوفمبر معرض دبي الدولي للمجوهرات، المعرض الرائد في عرض المجوهرات الفاخرة، الذي يوفّر أفضل فرصة للتعرّف على مصادر المجوهرات الفخمة والراقية والنادرة من جميع أنحاء العالم وشرائها، وتُشارك في المعرض أكثر من 500 علامة تجارية.

وقال ماهر جلفار، نائب أول الرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «إن المركز يعمل على تكامل أجندة فعالياته وتنوعها لتشمل أفضل المعارض الاستهلاكية والتجارية التي تخدم مختلف الصناعات الحيوية والاستراتيجية». وأضاف أن «المركز لديه رؤية واضحة لتعزيز مكانة الإمارة في قطاع الفعاليات عبر استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات في كل القطاعات، وسيستمر في عمله كمنصة استراتيجية دائمة تجمع الشركات والمستهلكين في دبي للاطلاع على أحدث المنتجات على مستوى العالم».

وإضافة إلى المعارض الجماهيرية، سيحفل نوفمبر أيضاً بمجموعة معارض تجارية خاصة بما في ذلك معرض الخمسة الكبار، من 26 إلى 29 نوفمبر. ويُعدّ أكبر معرض للتشييد والبناء في المنطقة، ويجمع المعرض المنتجات والموردين والمشتريين الرئيسيين تحت سقف واحد.