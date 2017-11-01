القرية العالمية تشرع أبوابها اليوم لاستقبال 6 ملايين زائر متوقع في الموسم الـ22

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تشرع القرية العالمية، في الرابعة من عصر اليوم، أبوابها استعداداً لاستقبال نحو 6 ملايين زائر متوقع خلال الموسم الثاني والعشرين للقرية الذي سيمتد حتى السابع من أبريل 2018، لمدة 158 يوماً، بعد أن أدخلت العديد من التحسينات الإضافية التي تضمنت منطقة «كرنفال»، وهي منطقة الألعاب الجديدة كلياً التي تعد الأضخم في تاريخ القرية، وإنشاء مسرح المدينة الذي سيشكل منصة لمختلف المواهب في الدولة لتقديم عروضهم ومواهبهم أمام ملايين الزوار، وزيادة عدد مواقف السيارات إلى 18.300 موقف، وتخصيص مواقف للدراجات النارية، وزيادة المساحات الخضراء إلى أكثر من 50 ألف متر مربع.

وكشفت القرية العالمية خلال مؤتمر صحفي بالقرية، مساء أمس الأول، عن مجموعة من أهم المهرجانات والفعاليات التي ستستضيفها خلال هذا الموسم، حيث سيكون ضيوف القرية على موعد مع تجارب فريدة ومميزة من التسوّق العالمي والترفيه اللامحدود وتذوق المأكولات العالمية والاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية. وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، إن القرية العالمية تعود في موسمها الـ22 بثقافات لأكثر من 75 دولة في 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثّل الثقافات المختلفة. وأفاد أنوهي أن إدارة القرية قررت هذا الموسم تقديم موعد الافتتاح في أيام الجمعة، ليصبح في الثانية بعد الظهر بدلاً من الرابعة عصراً، خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، لإتاحة أطول فترة زمنية ممكنه للزوار للاستمتاع بالقرية خلال يوم العطلة. وأشار إلى أن جناح البوسنة والبلقان يعتبر أحدث الإضافات لثقافات القرية العالمية هذا الموسم، إضافةً إلى جناح جنوب آسيا الذي يمثّل ثقافات سريلانكا وبنجلادش والنيبال، فيما تعود أجنحة الإمارات والسعودية والهند والبحرين وعمان والكويت وأفريقيا والصين ومصر والأردن والمغرب وتركيا وسوريا وتايلاند والعراق واليمن وباكستان والشرق الأقصى وأوروبا وإيران وروسيا والأميركتين ولبنان، للتألق، إضافةً إلى جناح الصنعة تحت إدارة وزارة تنمية المجتمع وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اللذين يقدمان مجموعة من الأعمال الإماراتية لدعم الأسر المنتجة. وأشار أنوهي بأن القرية العالمية تعد من أبرز المعالم السياحية التي يقصدها السيّاح كمحطة أساسية خلال زيارتهم لدبي، ما ينعكس على جميع العروض والفعاليات التي تستضيفها الوجهة في كل موسم من تنوّع ثقافي وترفيهي ينشر السعادة على جميع ضيوفها من الزوار والمقيمين، ويعكس الوجه الحضاري لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

منطقة ألعاب ترفيهية جديدة

وقال أنوهي: «إن «كرنفال»، منطقة الألعاب الجديدة في القرية العالمية، من أبرز الإضافات والمعالم الرئيسة الجديدة لهذا الموسم، لأنها أضخم منطقة للألعاب استضافتها القرية في كل مواسمها». وتقدم «كرنفال» تجربة شائقة للضيوف من جميع الأعمار من خلال 28 جولة ترفيهية شائقة و34 من ألعاب المهارة. وتتميز منطقة «كرنفال» بخيمة تضم أكثر من 100 من ألعاب الفيديو الترفيهية.