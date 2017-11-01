اختتام أعمال قمة الشراكة الهندية الإماراتية بتعهدات استثمار بقيمة مليار دولار

دبي (الاتحاد)

اختتمت قمة الشراكة الهندية الإماراتية والتي استمرت ليومين بجمع أموال بقيمة1 مليار دولار أميركي (3.67 مليار درهم) من مجموعة مستثمرين إماراتيين ورجال أعمال هنود غير مقيمين أسسها منتدى قادة الأعمال. وتضم مجموعة المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الهنود غير المقيمين أكثر من 20 شخصية من كبار رجال الأعمال الهنود غير المقيمين بالإمارات، وقد دعا نيتين جادكاري، وزير الطرق والطرق السريعة والنقل والمواصلات والموارد المائية باتحاد الهند المستثمرين الإماراتيين اختيار تنفيذ بعض المشاريع من بين مجموعة كبيرة من مشاريع التنمية الجديدة في إطار مبادرتي ساغارمالا وبهاراتمالا.

وصرح صندوق النقد الدولي أن هذه المبادرات ستساعد الهند على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.2 في المائة إلى 8.1 في المائة بحلول عام 2020، وأشار نيتين جادكاري إلى مندوبي القيمة في مقطع فيديو «نحن نقوم حالياً بإنشاء طرق بمعدل 28 كيلومتراً يومياً الذي ارتفع من كيلومترين يومياً قبل ثلاث سنوات، وهدفنا هو رفع هذا المعدل ليصل إلى 40 كيلومترا يوميا في السنوات القليلة المقبلة»، كما دعا سيادته المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في برنامج تجديد الغانج بقيمة 2.5 مليار درهم تقريباً، وكذلك تطوير الموانئ والمجاري المائية الداخلية.