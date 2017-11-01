«أديبك» منصة لاستكشاف الفرص والتصدي للتحديات في القطاع

أبوظبي (الاتحاد)
من المنتظر أن يكون التحوُّل والتنويع والتطوُّر من أكثر الكلمات تكراراً على منبر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الملتقى السنوي البارز الذي يجمع المختصين في قطاع النفط والغاز من جميع أنحاء العالم، والذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في وقت يستعد القطاع للتصدي للتحديات واستغلال الفرص المستقبلية.
ويمثل أديبك، الذي يُقام من 13 إلى 16 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في قطاع النفط والغاز، عبر منبر مؤتمر أديبك أحد أبرز المؤتمرات التخصصية في العالم، والذي تنظمه جمعية مهندسي البترول.ويجمع هذا الحدث الذي يستمر على مدى أربعة أيام أكثر من 10000 مندوب، بينهم خبراء ومختصون وقادة فكر، لتبادل المعلومات والآراء بشأن أحدث التطورات التقنية في 119 جلسة متخصصة، ويُعتبر أديبك إحدى أبرز فعاليات النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
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وتشارك في الجلسات شركات مرموقة تحرص على تبادل المعرفة التقنية والخبرة، وتشمل كلاً من مجموعة «فلور» للهندسة والبناء، وشركة بروج المصنعة للدائن «البولي أوليفين»، وشركة النفط والغاز الإسبانية «سيبسا»، وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومايكروسوفت، وأدنوك لمعالجة الغاز، و«إيه بي بي».وتقدم جلسات النقاش التخصصية للعام 2017 خريطة طريق لمشهد مهني سريع التغير، ينبغي أن يستوعب فيه قطاع النفط والغاز التقليدي الموارد غير التقليدية، مثل الصخر الزيتي في الولايات المتحدة والتحول إلى الطاقة المتجددة.