اختيار الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل لعام 2018

سيد الحجار (أبوظبي)

اختارت لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل 9 فائزين عبر فئات الجائزة الخمس، خلال اجتماعها أمس، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز يوم 15 يناير 2018، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتكرم الجائزة الأعمال المتميزة التي تقوم بها الشركات والأفراد في فئتي «الشركات الكبيرة» و«أفضل إنجاز شخصي للأفراد»، كما تساعد الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية في توسيع نطاق عملياتها، فضلاً عن توفير التمويل للمدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم من أجل تنفيذ خطط المشاريع المستدامة التي تترك أثراً ملموساً في المدارس والمجتمعات المحيطة بها.

وقال فخامة أولافور راغنار غريمسون، الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا، رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل، خلال حلقة نقاشية حول الجائزة أمس، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وأحمد علي الصايغ، رئيس سوق أبوظبي العالمي، إن الجائزة تمكنت على مدى عقدٍ من الزمن في ترك تأثير إيجابي عالمي طال نحو 289 مليون شخص عبر تقديم الحلول المبتكرة وتنفيذ مشاريع جديدة للطاقة. وأوضح أن الفائزين السابقين في الجائزة شكلوا منذ تأسيسها مجتمعاً دولياً يقود مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي، وأضاف غريمسون: «صادف هذا العام الدورة العاشرة من جائزة زايد لطاقة المستقبل، والتي تمثل دعوة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً لدفع عجلة التقدم في مجال الطاقة المتجددة».

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، المدير العام لجائزة زايد لطاقة المستقبل، في بيان صحفي أمس «تماشياً مع توجيهات القيادة، تم إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل بهدف ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال التنمية المستدامة، وتتميز الدورة العاشرة من الجائزة بخصوصية نظراً لتزامنها مع بدء «عام زايد» الذي يحتفي برؤيته الحكيمة «رحمه الله»، وأضاف: «على مدى السنوات الماضية، حقق الفائزون الذين تم تكريمهم من قبل الجائزة أثراً إيجابياً ملموساً في الاقتصادات والمجتمعات التي يعملون فيها، ونحن نتطلع إلى مواصلة تحقيق الجائزة لأهدافها المتمثلة في المساهمة بتأمين مستقبل مستدام للجميع».

وتنافس 34 مرشحاً للفوز بجائزة زايد لطاقة المستقبل لعام 2018، حيث شملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة «المنظمات غير الربحية» عدداً من المجموعات التي تركز على توسيع حلول الطاقة الشمسية، وتمكين رائدات الأعمال في مجتمعات المناطق النائية من لعب دور رئيس في تنمية تلك المجتمعات، بينما سلط المرشحون من فئة «الشركات الصغيرة والمتوسطة» الضوء على أهمية الابتكار والتوسع في سوق الطاقة الشمسية من خلال المشاريع التي تركز على ابتكار أجهزة إنارة ذكية للشوارع بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ويمثل اجتماع لجنة التحكيم المرحلة النهائية من عملية تقييم دقيقة تتألف من أربع مراحل.

وقد حققت جائزة زايد لطاقة المستقبل في دورتها العاشرة رقماً قياسياً في عدد طلبات الاشتراك بلغ 2296 طلب مشاركة من أكثر من 112 دولة حول العالم، وبالإضافة إلى فخامة غريمسون، تشمل لجنة التحكيم كلاً من معالي الدكتور هان سونغ-سو، رئيس وزراء جمهورية كوريا السابق، نائب رئيس اللجنة، وفخامة فيليب كالديرون رئيس المكسيك السابق، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات، وأحمد علي الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي، والسير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجين، والدكتور كانديه يومكيلا الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع.