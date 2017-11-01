«يد الجزيرة» تفاضل بين توجولي وتونسي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يفاضل مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة بين توجولي وتونسي للانضمام إلى فريق اليد كلاعب أجنبي جديد في مركز الدفاع، أو صناعة الألعاب وأكد محمد حسن السويدي، رئيس شركة الألعاب المصاحبة، أن النادي أمام خيارين للتعاقد مع لاعب أجنبي، وقال: «اللاعب الجديد يحل محل الفرنسي جون الذي كنا قد تعاقدنا معه الموسم الماضي، ثم انتهت مدة التعاقد، وهدفنا دعم الفريق في هذه المرحلة التي تشهد إحلالاً وتجديداً، وبناء فريق للمستقبل، نبحث عن قائد للفريق في الملعب، وبالنسبة لي، فإن التوجولي هو الخيار الأول، والتونسي هو الخيار الثاني، ومميزات التوجولي تكمن في قوته البدنية وسرعته، كان لدينا خيار آخر هو لاعب كاميروني شاهدته في تونس، ولكننا وجدنا أن التوجولي، والتونسي أفضل فاستبعدناه من الخيارات».

وقال السويدي: «نحن على تواصل مع نادي اللاعب التوجولي، وننتظر رسالة اليوم أو غدا لإتمام الصفقة خلال ساعات، ولكن في حال تعذر المفاوضات لأي سبب سيكون التونسي هو البديل، وفي كل الأحوال، فسوف نتمم الصفقة في أقرب وقت ممكن».