«الدراجات» يشكل لجنة لسباق مكتوم بن راشد

الشارقة (الاتحاد)

شكل مجلس إدارة اتحاد الدراجات لجنة عليا للتحضير لسباق كأس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، برئاسة أسامة الشعفار رئيس الاتحاد على أن يتم توزيع المهام على الأعضاء في الاجتماع المقبل، كما قرر المجلس في اجتماعه الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الفنية، برئاسة عبد الكريم الزرعوني وعضوية عبد الناصر عمران، ونايف عبد العزيز جكة، وسالم عتيق الكتبي ومحمد محراب، وسيف سرور الشرقي، وحسين مال الله والحسن عقيلي.

وأطلع المجلس على التقرير الخاص لبطولة كأس آسيا للمضمار المقدم من رئيس البعثة عبد الكريم الزرعوني، وأثنى المجلس على جهود البعثة ومظهرها المشرف ونتائجها المتميزة في البطولة والمتمثلة في حصد 4 ميداليات، من بينها أول ميداليتين ذهبيتين للإمارات على المستوى القاري، كما اطلع المجلس على محاضر اللجان العاملة في الاتحاد والرسائل الواردة، واتخذ القرارات المناسبة لها.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد الدراجات بالشكر والامتنان للمسؤولين الرياضيين كافة في الدولة، على تفاعلهم وتصديهم لمكيدة الاستقالات في الاتحاد الآسيوي، وتضامنهم ووقوفهم خلف رئيس الاتحاد الآسيوي ابن الإمارات أسامه أحمد الشعفار.