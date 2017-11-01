أحمد بن سعيد: قبلنا التحدي والرياضة وسيلة لحياة أكثر سعادة

رضا سليم (دبي)

تواصل الفعاليات والأنشطة الرياضية في كل المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس تماشياً مع مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وانطلقت 20 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

اطلقت مطارات دبي سباق التحدي (الركض على المدرج) يوم 18 نوفمبر الجاري الذي يقام السباق على مدرج أكاديمية طيران الإمارات للتدريب في مطار دبي ورلد سنترال ويبلغ طوله 3.6 كلم بمشاركة الرئيس التنفيذي.

ودعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، جميع موظفي مطارات دبي للمشاركة في هذا السباق، مشيراً إلى أن فريق القيادة في المؤسسة يشجع على الرياضة انطلاقا من أنها وسيلة من أجل حياة أكثر سعادة وإيجابية وفعالية.

وقال سموه: «قبلنا التحدي وفريق القيادة يشجع جميع الموظفين على المشاركة في هذه المبادرة المهمة والمثيرة، انطلاقا من أهمية الرياضة في حياة الإنسان وسعادته. ومن هنا نظمنا سباق (الركض على المدرج) حيث بإمكان كل موظف اختبار لياقته البدنية وتشجيعه على اعتماد الرياضة أسلوب حياة».