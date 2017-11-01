«نبض دبي» توفر تجربة قيادة الدراجات على الطرق الوعرة

دبي (الاتحاد)

يستعد الآلاف من العائلات وهواة ومحترفي الدراجات الهوائية للمشاركة في الدورة العاشرة من جولة نبض دبي الكبرى للدراجات الهوائية على الطرق الوعرة، التي تقام مرتين كل عام منذ 2013، ومن المتوقع أن تستقطب الجولة ما يزيد على 1000 رياضي.

وتفتح الفعالية المجانية أبوابها ابتداء من السابعة صباح الجمعة 10 نوفمبر، وتتيح لمحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار ممارسة هوايتهم المفضلة على أحد ثلاثة مسارات مختلفة بطول 5 كيلومترات و10 كيلومترات للعائلات، إضافة إلى مسار يبلغ طوله 20 كيلومتراً.

وتوفر كل من هذه المسارات للمشاركين تجربة ممتعة وآمنة لركوب الدراجات الهوائية على الطرق الوعرة بعيداً عن مناطق تجمع السيارات، فيما يقدم طاقم الدعم الفني المساعدة في حال احتاجها أي من المشاركين. وقال خالد الزرعوني، رئيس مدينة دبي الرياضية: «تزداد شعبية اللعبة في الإمارات عاماً بعد آخر، وكان لجولة نبض دبي دور كبير لنمو الرياضة وازدياد شعبيتها لدى العائلات والدراجين».

وأردف: «الدورة العاشرة من جولة نبض دبي مناسبة خاصة نتوقع أن تجذب أعداداً غير مسبوقة من المشاركين، خاصة مع اعتدال الطقس الذي يوفر الوقت الأمثل لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية خلال الفترة الصباحية».

وتابع: «تتميز الجولة كونها فرصة رائعة للعائلات والراغبين باختبار رياضة ركوب الدراجات الهوائية للمرة الأولى، كما أنها تتيح لأصحاب الخبرة الالتقاء والاستمتاع بتجربة قيادة دراجاتهم الهوائية على الطرق الوعرة ضمن بيئة آمنة، ليكون الحدث تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة».