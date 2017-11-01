سباق المليون للريشة الطائرة يدخل مراحل الحسم

دبي (الاتحاد)

دخل سباق التأهل إلى نهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة 2017 مراحله النهائية، ولم تتبق سوى جولتين حاسمتين لتحدد الأسماء المتأهلة إلى النهائي الذي تستضيفه دبي، خلال الفترة من 13-17 ديسمبر في مجمع حمدان الرياضي.

ومع طرح تذاكر الحدث واقتراب مرحلة الحسم تشتد المواجهة بين كبار لاعبي الريشة الطائرة في العالم لدخول قائمة الثمانية الأوائل في ختام جولات السلسلة الـ 12، والمنافسة على جائزة الحدث المالية البالغة مليون دولار. وفي الوقت الذي ضمن فيه بطلا العالم 2017 وجودهما في نهائيات دبي، وتستعر المنافسة على الأماكن السبعة المتبقية في فئات فردي الرجال والسيدات، الزوجي والزوجي المختلط.

وبات من المؤكد تأهل الهندي كيدامبي سريكانث إلى نهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية في فئة فردي الرجال، إلى جانب الدنماركي فيكتور أكسلسن، بطل العالم وحامل لقب نهائيات دبي، وذلك بعد أن قدم الأول موسماً رائعاً، وصل خلاله خمس مرات إلى النهائي حتى الآن، محرزاً ألقاب أربع بطولات، كان أحدثها لقب بطولة يونكس الفرنسية المفتوحة هذا الأسبوع. كذلك تأكد وصول الكوري سون وان هو ولاعب تايبيه الصينية تشو شيان شن إلى نهائيات دبي، في حين ينتظر بقية المتنافسين بطولتي الصين وهونج كونج المفتوحتين لتحديد مصيرهم. ويواصل الصيني شي يوجي ونجم الريشة الماليزي لي تشونج وي سعيهما لبلوغ النهائي ويتقدمان بفارق ضئيل على منافسيهما ونج وينج كي ونجي كا لونج من هونج كونج. وفي فئة فردي السيدات كانت المنافسة على أشدها بين اليابانية أكين ياماجوتشي والتايوانية شاي تزو ينج، للتربع على قمة الترتيب العام، حيث نجحت شاي، الحائزة لقب نهائيات دبي مرتين، في انتزاع رابع ألقابها لهذا العام، ووصلت إلى ربع نهائي جميع البطولات التي خاضتها هذا الموسم، وحلت ثانية في ثلاث بطولات، بما فيها بطولة فرنسا المفتوحة التي قادتها إلى صدارة الترتيب. بدورها تشق الهندية بوزارلا في سيندو، الحائزة فضية الأولمبياد وبطولة العالم، طريقها بقوة لدخول قائمة أول ثماني مصنفات، إلى جانب بطلة العالم اليابانية نوزومي أوكوهارا، وراتشانوك إنتانون من تايلاند، والبطلة الأولمبية كارولينا مارين من إسبانيا.