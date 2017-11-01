«الشارقة الرياضي» يتسلم 30 حافلة للاعبي الألعاب الفردية

الشارقة (الرياضي)

قام مجلس الشارقة الرياضي بشراء 30 حافلة ومركبة لنقل لاعبي الألعاب الفردية في أندية الإمارة، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات، بمبلغ إجمالي يصل إلى 3.4 مليون درهم في شراكة حقبة جديدة.

جاء ذلك، خلال حفل تسليم المركبات أمس بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي وممثلي شركة الفطيم يوسف الرئيسي مدير عام العلاقات الحكومية.

وأكد الشيخ صقر القاسمي، أن الصفقة تأتي في إطار حرص المجلس على الارتقاء بمستوى اللاعبين، وإعدادهم الإعداد الجيد نفسياً وبدنياً، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك واكتساب خبرات جديدة لصقل مواهبهم وتطويرها لخدمة الوطن وتمثيله في المسابقات المحلية والمحافل الإقليمية والعربية والدولية، حيث يعمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وفق رؤية متكاملة لتحقيق الإستراتيجية والتركيز بشكل كامل على مختلف الألعاب الرياضية دون استثناء من أجل تطويرها بما يتناسب مع أهميتها. وأضاف: تم شراء عدد حافلتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية ونادي دبا الحصن، كما تم تخصيص خمس حافلات لمدرسة الكرة في نادي خورفكان، أما بقية الحافلات فقد تم توزيعها على الأندية الأخرى، ونتطلع إلى تكاتف الجهود والتعاون لما فيه المصلحة العامة، وتحقيق كل ما يعود بالنفع على الإمارة الباسمة.