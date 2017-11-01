«الفروسية» في محكمة أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «القانون والفروسية» ينظم مركز التحكيم الرياضي «كاس» فرع أبوظبي، ورشة عمل اليوم، اعتباراً من العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء، في القاعة النموذجية للمبنى الرئيس في دائرة القضاء بأبوظبي، وسوف يحاضر اليوم في هذه الدورة كل من سلطان المرزوقي أمين السر العام لاتحاد لفروسية سابقا، وأحمد الحمادي نائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السرعة سابقا، والدكتور علي الطويسي رئيس القسم البيطري بالاتحاد.

وهذه الورشة هي الثانية التي ينظمها مركز «كاس»، بعد نجاح الورشة الأولى خلال الشهر الماضي التي أقيمت على مدار 3 أيام، تحت عنوان «التحكيم الرياضي بين النظم الوطنية والقواعد الدولية».