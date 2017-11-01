روز يشعل سباق الجولف إلى دبي

شنغهاي (الاتحاد)

توج الإنجليزي جاستن روز بلقب بطولة إتش إس بي سي الصين المفتوحة للجولف في شنغهاي، ليحول المنافسة على لقب السباق إلى دبي للجولة الأوروبية إلى منافسة ثلاثية مثيرة مع تبقي بطولتين على جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل وتعد البطولة الختامية للموسم بجوائز تصل إلى 8 ملايين دولار. وساهم فوز روز باللقب الصيني إلى تقدمه للمركز الثالث على لائحة ترتيب السباق إلى دبي بمجموع 2,993,754 نقطة، خلف المتصدر الإنجليزي تومي فليتوود الذي يمتلك 4,050,351 نقطة، وصاحب المركز الثاني الإسباني سيرجو جارسيا بمجموع 3,184,582 نقطة.

ويعتبر هذا اللقب العاشر لروز في الجولة الأوروبية، وهو اللاعب صاحب الـ37 عاماً المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016، ونجح من خلاله بتقليص الفارق عن جارسيا الثاني إلى 190,827 نقطة فقط، وباتت له فرصة لتحدي فليتوود على المركز الأول عندما يلتقي أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف نوفمبر المقبل.

وجاء روز إلى الجولة الأخيرة في بطولة إتش إس بي سي في ملعب شنتشن الدولي في شنغهاي متأخراً عن الأميركي داستن جونسون بفارق 8 ضربات، ولكنه استطاع أن يلحق بجونسون بعد أن قدم أداء رائعاً، حيث أحرز خمس بيردي في آخر تسع حفرات في البطولة لتصبح نتيجته في الجولة الأخيرة 67 ضربة لينهي البطولة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

وتقاسم المركز الثاني الأميركيان جونسون وبروكس كوبيكا، والسويدي هنريك ستينسون، حيث أنهى كل منهم البطولة بمجموع 12 ضربة تحت المعدل.

وبمشاركة ستينسون مركز الوصيف فإن ذلك يضعه على أعتاب (التوب 10 ) في ترتيب السباق إلى دبي، حيث تقدم اللاعب الفائز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية مرتين وبطل السباق إلى دبي مرتين أيضاً، من المركز الـ18 إلى المركز الـ11 في (السباق إلى دبي) رافعاً رصيده إلى 1,723,903 نقطة.

وفي الوقت نفسه، حصل الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك حامل لقب بطولة موانئ دبي العالمية البطولة، على المركز التاسع في الصين، ليحتل المركز الـ13 في ترتيب (السباق إلى دبي) بمجموع 1,512,420 نقطة.