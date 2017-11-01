روز يشعل سباق الجولف إلى دبي

شنغهاي (الاتحاد)
توج الإنجليزي جاستن روز بلقب بطولة إتش إس بي سي الصين المفتوحة للجولف في شنغهاي، ليحول المنافسة على لقب السباق إلى دبي للجولة الأوروبية إلى منافسة ثلاثية مثيرة مع تبقي بطولتين على جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل وتعد البطولة الختامية للموسم بجوائز تصل إلى 8 ملايين دولار. وساهم فوز روز باللقب الصيني إلى تقدمه للمركز الثالث على لائحة ترتيب السباق إلى دبي بمجموع 2,993,754 نقطة، خلف المتصدر الإنجليزي تومي فليتوود الذي يمتلك 4,050,351 نقطة، وصاحب المركز الثاني الإسباني سيرجو جارسيا بمجموع 3,184,582 نقطة.
ويعتبر هذا اللقب العاشر لروز في الجولة الأوروبية، وهو اللاعب صاحب الـ37 عاماً المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016، ونجح من خلاله بتقليص الفارق عن جارسيا الثاني إلى 190,827 نقطة فقط، وباتت له فرصة لتحدي فليتوود على المركز الأول عندما يلتقي أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف نوفمبر المقبل.
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وتقاسم المركز الثاني الأميركيان جونسون وبروكس كوبيكا، والسويدي هنريك ستينسون، حيث أنهى كل منهم البطولة بمجموع 12 ضربة تحت المعدل.
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وفي الوقت نفسه، حصل الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك حامل لقب بطولة موانئ دبي العالمية البطولة، على المركز التاسع في الصين، ليحتل المركز الـ13 في ترتيب (السباق إلى دبي) بمجموع 1,512,420 نقطة.