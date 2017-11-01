الإمارات تدخل نادي العشرة الكبار في 5 محاور رئيسة بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال

بي (الاتحاد)

قفز ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر أمس عن البنك الدولي إلى المرتبة الـ 21 عالمياً، متقدمة 5 مراكز عن تقرير العام الماضي الذي حلت خلال في المرتبة الـ 26 عالمياً، فيما حافظت الدولة على مركزها الأول شرق أوسطياً وعربياً للعام الخامس على التوالي.

وبحسب التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة محاور من أصل 10 محاور يرتكز عليها التقرير، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً كل من محور سهولة دفع الضرائب، ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والثانية عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات، لتنضم بذلك الدولة إلى نادي العشرة الكبار في 5 محاور رئيسة بالتقرير.

ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ تنافسيتها العالمية في سهولة ممارسة الأعمال خلال الفترة من 2006 وحتى العام الجاري، بعد أن تمكنت من الصعود من المرتبة الـ 77 عالمياً في تقرير البنك الدولي لعام 2006 لتصل إلى الـ 21 عالمياً في تقرير هذا العام، بإجمالي 56 مرتبة خلال هذا الفترة.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقويم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وأشاد البنك الدولي في تقريره بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء، حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار.