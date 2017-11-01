دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية وثيقة عضوية مع المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة، واتفاقيتين مع كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وذلك لانضمامهم إلى قائمة الجهات المعتمدة لمنظومة الدرهم الإلكتروني التي قامت الوزارة بتطويرها بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول.

ووقع وثيقة العضوية سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وحسن أحمد العلكيم الزعابي، وكيل وزارة مدير المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة. أما الاتفاقيتان، فوقعهما سعيد راشد اليتيم، والدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، عضو مجلس الإدارة في «ضمان» عن جانب الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وعبدالله سعيد الظاهري، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالإنابة عن الدكتور مطر راشد الدرمكي، الرئيس التنفيذي للشركة عن جانب شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، في حين وقعت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، على الاتفاقيتين عن جانب بنك أبوظبي الأول.