«الاتحادية للضرائب» تدعو إلى التسجيل في «المضافة»

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الأعمال إلى المبادرة للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل الأول من يناير 2018، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تسجيل الشركات، وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن عملية التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير 2018، مجانية، وتتم بالكامل عبر بوابة اﻟﺨﺪﻣﺎت الإلكترونية الموجودة على ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.

كما أشار البيان إلى أن عملية التسجيل ميسرة، حيث تتطلب توفير البيانات الأساسية وهي بيانات مقدّم الطلب (وتتضمن معلومات الرخصة التجارية ونشاطات الشركة والمدير)، وبيانات الاتصال (وتتضمن عنوان الشركة وطرق الاتصال)، وبيانات المخوّل بالتوقيع. وأكدت الهيئة أنه على الأعمال التسجيل إذا تجاوز إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقوم بها حد التسجيل الإلزامي، أي 375.000 ألف درهم إماراتي خلال الـ12 شهراً الماضية. والتوريدات الخاضعة للضريبة هي كل التوريدات التي تتم في الإمارات، سواء كانت تخضع لنسبة 5% أو لنسبة الصفر، باستثناء التوريدات المعفاة من الضريبة، كما تعتبر كل السلع والخدمات المستوردة من خارج الدولة خاضعة للضريبة، لأن التوريد هو أي توريد لسلع أو خدمات في الإمارات بمقابل من قبل أي شخص ضمن سياق ممارسته الأعمال. وأكدت الهيئة ضرورة الإسراع في التسجيل قبل 1 يناير 2018 لتجنب التعرض للغرامات، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الأعمال الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على التشريعات والمعلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. على الصعيد نفسه، شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب بإلقاء ورقة عمل أمس حول التوجيهات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، بعنوان «آلية معاملة القطاع الحكومي لضريبة القيمة المضافة»، وذلك خلال منتدى نظمته دائرة المالية بحكومة دبي لتعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها. وقال مدير عام الدائرة، عبد الرحمن صالح آل صالح، أن الضرائب أصبحت وسيلة فعّالة ومصدراً رئيساً لتمويل الحكومات وقاعدة انطلاق أساسية للتنويع الاقتصادي، عبر تأمين الإيرادات الضريبيّة المنتظمة.