أرباح فصلية غير متوقعة تعزز أداء الشركات العالمية



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 عواصم (وكالات) حققت الشركات العالمية صافي أرباح يفوق التوقعات في العديد من القطاعات الاقتصادية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ معدلات النمو في بعض الاقتصاديات الكبرى، ما عزز الأداء المالي لتلك الشركات، ورفع أسعار أسهمها في البورصات العالمية، ودفعها إلى تعديل توقعاتها للنمو، وتنفيذ خطط للتوسع، وزيادة الإنتاج في المستقبل. 13 مليار دولار أرباح التشغيل في «سامسونج» سيؤول (رويترز) قالت شركة سامسونج إلكترونيكس إن دخلها من رقائق الذاكرة ساهم في تحقيق أرباح فصلية قياسية في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، وأعلنت الشركة عن أرباح تتفق مع توقعاتها. وقالت «سامسونج»، في إشعار للبورصة، إن أرباح التشغيل ارتفعت لنحو ثلاثة أمثالها خلال الربع، مقارنة معها قبل عام عند 14.5 تريليون وون (12.91 مليار دولار)، وهو نفس مستوى التقديرات التي أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر. وقفزت الإيرادات 29.8% إلى 62 تريليون وون. 1.9 مليار دولار صافي ربح «بي بي» البريطانية ... المزيد