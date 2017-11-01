زيدان لا يفقد الثقة



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 جيرونا (د ب أ) أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لا يزال قادراً على المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني «الليجا» ودوري الأبطال، رغم سقوطه أمام مضيفه جيرونا وابتعاده عن برشلونة المتصدر بـ 8 نقاط كاملة، وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء جيرونا: لقد قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول وبعد ذلك، كما هو الحال دائماً، كرة القدم تعتمد على التفاصيل الدقيقة، الهدف الأول للمنافس جاء من رمية جانبية، ولم نكن نتحلى بالتركيز الجيد في هذه اللعبة، لا ينبغي أن نتحدث كثيراً في هذا الأمر، لقد كنا جيدين في الشوط الأول وكنا أسوأ في الشوط الثاني، وأضاف: الآن علينا أن نرى المباراة والتفاصيل، ولكننا ما زلنا قادرين على تجاوز هذا.ويرى زيدان أن مشكلة فريقة تتعلق بغياب الجدية والتضحية، واستطرد قائلاً: لم نلعب بشكل سيئ، لقد بذل اللاعبون الجهد المطلوب، ولكن ما يزعجني هو غياب التركيز، لقد ركضنا كثيراً وأظهرنا شراستنا، ولكننا لم نحصد النقاط الثلاث. وتمسك زيدان بنظرته المتفائلة للأوضاع، وقال: سنحظى بأيام أفضل والمنافسون سيخسرون نقاطاً أيضاً.