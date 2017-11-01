توتنهام والريال.. «العودة» من بوابة «الأبطال»

لندن (أ ف ب)

يستضيف توتنهام هوتسبر الإنجليزي، حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، في واحدة من أبرز مباريات اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري الأبطال، مع سعي كل منهما إلى التحسن والعودة، بعد الخسارة محلياً، وضمان أولى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثامنة.

ويتساوى الفريقان في النقاط والأهداف في صدارة المجموعة، كما أن المواجهة بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو قبل أسبوعين انتهت بالتعادل (1-1)، وستكون المباراة على ملعب ويمبلي في لندن، فرصة متجددة لتفضيل أحدهما على الآخر.

وضمن توتنهام وريال إلى حدٍ كبيرٍ بطاقتي التأهل عن المجموعة، إذ يحمل كل منهما في رصيد 7 نقاط، بفارق 6 نقاط عن كل من بروسيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي، قبل 3 جولات من نهاية الدور الأول. إلا أن الناديين الإنجليزي والإسباني يأملان في تصدر المجموعة، سعياً للحصول على موقع أفضل في الدور الثاني.

ويدخل الفريقان المباراة على خلفية خسارتين محليا: توتنهام أمام مانشستر يونايتد «صفر /‏ 1» في غياب أبرز هدافيه الدولي الانجليزي هاري كين، وريال أمام مضيفه جيرونا الأحد «1 /‏ 2»، ما جعله يبتعد بفارق 8 نقاط عن متصدر الترتيب غريمه برشلونة.