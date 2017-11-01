دوري أوروجواي يعود بعد «الإضراب»

مونتفيديو (د ب أ)

أعلن اتحاد أوروجواي عودة مسابقات الدوري بجميع فئاتها، للانطلاق مطلع الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الإضراب الذي كان قد أعلنت عنه مجموعة من اللاعبين، يبلغ عددهم 500 لاعب منذ 3 أسابيع.

وكان ويلمار بالديز، رئيس اتحاد الكرة في أوروجواي، قد أخبر ممثلي الأندية بآخر المستجدات في هذه القضية، وأن المجلس التنفيذي للاتحاد، قرر إقامة المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري المحلي يومي السبت والأحد المقبلين. وكشف بالديز، خلال اجتماعه مع ممثلي الأندية، أنه اجتمع مطلع الأسبوع الجاري مع ممثلي حركة الإضراب المسماة «متحدون أكثر من أي وقت مضى»، والتي انطلقت اعتراضاً على سياسات نقابة اللاعبين ومجلس إداراتها. وأشار بالديز إلى أنه حاول التواصل مع إدارة نقابة اللاعبين ولكن دون جدوى. ووافق اللاعبون المضربون على اقتراح قدمه بعض السياسيين والوسطاء يوم الجمعة الماضي، لحل الأزمة، ولكن هذا المقترح تم رفضه من قبل نقابة اللاعبين، التي تضم في عضويتها 900 لاعب. وعقدت بعض الاجتماعات بين أطراف الأزمة وسط إشاعات حول استمرار تبعات الأزمة، وعدم حسم أمر استقالة مجلس إدارة نقابة اللاعبين، وذلك بعد التيقن من استحالة الحوار بين الداعين للإضراب ونقابتهم. وقررت مجموعة اللاعبين المضربين التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات خلال الفترة المقبلة، حتى تتضح الصورة بشكل كامل، حيث لا يزال تضارب المصالح بين جميع الأطراف قائماً.