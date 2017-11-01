هاريدي يقود الدنمارك في «الملحق»

ستوكهولم (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدنماركي، أن المفاوضات مع المدرب النرويجي آجي هاريدي، المدير الفني للمنتخب الأول، كللت بالنجاح، وأسفرت عن تمديد التعاقد معه حتى عام 2020، وقال هاريدي إنه «لم يكن قراراً صعباً»، وأضاف في بيان: إنه أمر رائع أن أعمل مع هؤلاء اللاعبين وأفراد الجهاز المعاون، حققنا بعض التقدم، ولكنني واثق في قدرتنا على تحقيق المزيد، ويسعدني الاستمرار في المنصب حتى عام 2020.

وكان هاريدي «64 عاماً» قد تولى تدريب الدنمارك، خلفاً للمخضرم مورتن أولسن في العام الماضي، ويستمر في المنصب حتى «الأمم الأوروبية» عام 2020، طبقاً للعقد الجديد، وتلتقي الدنمارك مع أيرلندا ذهاباً وإياباً في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2018، ولم يتلق المنتخب الدنماركي مع هاريدي أي هزيمة خلال عام 2017، وحقق تقدماً في التصنيف العالمي للمنتخبات. وتولي هاريدي تدريب مالمو السويدي، ومنتخب النرويج بين عامي 2003 و2008 وفرق في الدنمارك والنرويج والسويد.