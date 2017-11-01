«فوربس»: «داماك العقارية» الأسرع نمواً في العالم

دبي (الاتحاد)

تصدّرت شركة «داماك العقارية» تصنيف قائمة «فوربس جلوبال 2000» لأسرع الشركات نمواً حول العالم، بين أبرز ألفي شركة مدرجة على قائمة «فوربس». وتم إعداد هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسة «ستاتيستا»، البوابة الإلكترونية الرائدة في توفير الإحصائيات وأبحاث السوق ومعلومات الأعمال، استناداً إلى 4 مقاييس، هي، المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية، كما أنها أخذت في اعتبارها أيضاً معدل النمو السنوي المركب للإيرادات خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» «تصدر داماك العقارية قائمة فوربس جلوبال 2000 للشركات الأكثر نمو، يرسّخ مكانة دولة الإمارات ودبي على الخريطة العالمية للتنافسية. كما يقدم هذا التصنيف المرموق دليلاً ساطعاً على مدى وضوح رؤية داماك وعروضها المبتكرة وعملياتها التشغيلية رفيعة المستوى والطموح الكبير الذي يمتلكه موظفوها البالغ عددهم 2000 موظف لتحقيق الريادة في قطاع العقارات».

وقال مالكوم ستيفنسون الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة «فوربس» «تحتفي قائمة فوربس جلوبال 2000 بأبرز 250 شركة استطاعت تحقيق مستويات نمو وأداء تجاري استثنائي خلال السنوات الثلاث الماضية، أي خلال إحدى أصعب الفترات الاقتصادية في تاريخنا الحديث».

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت قيمة المبيعات المحجوزة 6 مليارات درهم، محققةً زيادة وقدرها 13% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.