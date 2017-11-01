طرح وحدات سكنية للبيع في «ممشى السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت شركة التطوير والاستثمار السياحي، وحدات سكنية للبيع في المجمع الأول «آزور» بمشروع «ممشى السعديات»، المشروع السكني الجاري تطويره، الذي يتميز بإطلالة بحرية تعد الأولى من نوعها في جزيرة السعديات. وتوفر الشركة بهذه الخطوة فرصة مجزية للمستثمرين ومالكي الوحدات المحتملين، حيث تبعد الوحدات السكنية المتميزة مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من الوجهات والمنشآت الثقافية العالمية مثل متحف «اللوفر أبوظبي»، الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وأوضحت الشركة أن مجمع «آزور» يتضمن 79 وحدة سكنية، جرى طرح 36 وحدة منها تتراوح أحجامها بين غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم من بينها شقق «بنتهاوس» وشقق «اللوفت». وتبدأ مساحات الشقق التي تضم غرفة واحدة من 1334 قدماً مربعة، فيما تبدأ مساحة الشقق التي تحوي غرفتين من 1829 قدماً مربعة، والشقق التي تحوي 3 غرف من 2992 قدماً مربعة. وتقدم الشركة خطط سداد مرنة تتيح للمشترين والمهتمين فرصة تملك الوحدات السكنية عبر دفع 2.5% من قيمة العقارات المتاحة للشراء، بالتزامن مع افتتاح متحف «اللوفر أبوظبي». كما يمكن تسديد 20% فقط من قيمة الوحدات الجاري تطويرها بدفعات مرنة، على أن يتم سداد الـ80% المتبقية من قيمة الشراء عند استكمال الوحدات، ما يتيح للمستثمرين ومالكي الوحدات المحتملين فرصاً استثمارية مجزية ضمن أحد الوجهات الترفيهية والسكنية الأكثر تميزاً في العاصمة أبوظبي.