الدولار ينزل مقابل الين

لندن (رويترز)

نزل الدولار إلى أقل مستوى في 11 يوماً مقابل الين أمس، مع توخي المستثمرين الحذر، بعد أنباء عن توجيه محققين في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية العام الماضي اتهامات للمدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونزلت العملة الأميركية لفترة قصيرة عن 113 يناً وكان الدولار قد ارتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل العملة اليابانية الجمعة الماضي.

ومقابل سلة من العملات، نزل الدولار أيضاً بعدما تراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة ما يتردد عن أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» سيوجه السياسة في اتجاه أكثر تشددا وآمال بأن ينجح ترامب في سن إصلاحات للنظام الضريبي، ولم يتأثر الين بعدما قال بنك اليابان المركزي، إنه سيبقي على سياسته النقدية مستقرة كما كان متوقعا، بينما خفض توقعاته لمعدل التضخم للسنة المالية الحالية قليلا، وهبط اليورو 0.1٪ إلى 1.1644 دولار مقترباً من أقل مستوى في ثلاثة أشهر 1.1574 دولار المسجل يوم الجمعة.