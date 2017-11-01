«موديز»: نظرة مستقرة لقطاع الاتصالات بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

القاهرة (رويترز)

قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، في تقرير نشر أمس، إن قوة إنفاق المستهلكين وزيادة الطلب على خدمات الاتصال وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي عوامل من شأنها أن تدعم النظرة المستقبلية المستقرة لقطاع الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2018.

وقال كارلوس فينزر، نائب الرئيس الأول بوكالة موديز «إبقاؤنا على نظرتنا المستقبلية المستقرة لقطاع الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يأتي انعكاساً لاتجاهات إنفاق المستهلكين الأقوى إلى جانب تحسن مناخ الاقتصاد الكلي في أوروبا والطلب المرتفع على الاتصالات. كل ذلك سيستمر في دعم نمو الإيرادات في شريحة المستهلكين».

وأضاف «نتوقع أن يحافظ القطاع على نمو الإيرادات بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في 2018، وهو ما يقل قليلا عن توقعاتنا السابقة حيث ستظل المنافسة محتدمة في بعض الأسواق». وذكر التقرير أن التوقعات الخاصة بقطاع الاتصالات في وسط وشرق أوروبا أكثر تفاؤلا من مناطق أخرى بدعم من تحسن نمو الاقتصاد الكلي. وتتوقع موديز أن يحقق مشغلو خدمات الاتصالات في وسط وشرق أوروبا متوسط نمو في الإيرادات بين ثلاثة وأربعة في المئة خلال 2017-2018.