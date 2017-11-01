«الأنصاري» تطلق حملة مكافآت الشتاء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الأنصاري للصرافة، حملة «مكافآت الأنصاري للصرافة – شتاء 2017»، تحت شعار «اربح منزل أحلامك»، والتي ستستمر على مدى شهرين في الفترة بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر 2017.

ورصدت الشركة جوائز قيّمة للفائزين، بما فيها 1 كيلوجرام من الذهب، وجوائز نقدية بقيمة 76,000 درهم. وتقدم «الأنصاري للصرافة»، وللعام الثاني على التوالي، فرصة استثنائية لعملائها للفوز بالجائزة الكبرى، والمتمثلة في منزل الأحلام البالغة قيمته 500,000 درهم إلى جانب جوائز نقدية مميزة أخرى، وفرصة إضافية للدخول في سحب إلكتروني يؤهلهم للفوز بـ 1 كيلوجرام من الذهب عند إجراء معاملة مؤهلة ثانية خلال 7 أيام من تاريخ إجراء المعاملة الأولى. وتندرج المعاملات الإلكترونية باستخدام (eExchange.ae) والتطبيق الذكي لـ«الأنصاري للصرافة» ضمن المعاملات المؤهلة للدخول في جميع السحوبات. وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة»: «يسرنا إطلاق مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2017» مع جوائز قيمة وأكبر للعام الثاني على التوالي، وإتاحة الفرصة مجدداً أمام عملائنا للفوز بمنزل الأحلام، إلى جانب العديد من الجوائز المميزة الأخرى، تقديراً لهم على وفائهم المستمر، ودعمهم المتواصل.