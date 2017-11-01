أسهم «تبريد» تتوافق مع أحكام الشريعة

أبوظبي (الاتحاد)

منح الاجتماع الأخير للجنة المصارف الإسلامية الموحدة، أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، شهادة توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب ما أعلنت «تبريد» في بيان أمس.

وبناء على هذه الشهادة، أدرجت شركة «تبريد» في قائمة سوق دُبي المالي للشركات التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتداول شركات الوساطة الإسلامية أسهم الشركة حالياً.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «نحن فخورون بأن تصبح أسهم الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأغراض الاستثمار والتداول، وذلك من شأنه تمكين المُساهمين الحاليين والجُدد الذين يفضلون الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من تداول أسهم شركة تبريد، فضلاً عن توسيع قاعدة مُستثمري الشركة التي ستساعد على زيادة سيولة أسهمها».

و«تبريد» هي الشريك المفضل للمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم حلولاً لتبريد مناطق صديقة للبيئة تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة، وتوفر حالياً من خلال 72 محطة منتشرة في المنطقة ما يفوق مليون طن تبريد، لأبرز المشروعات المحلية والإقليمية، بما في ذلك، كل المشروعات التطويرية في جزيرة المارية بأبوظبي، وجزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومترو دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، ومشروع جبل عمر في مدينة مكّة المكرمة.