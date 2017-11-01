«دبي التجاري» يعلن أسماء الفائزين بحملته الترويجية

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري، أسماء الفائزين بحملته الترويجية «خلي فرحتك فرحتين» التي تهدف إلى الترويج لخدمات التمويل الشخصي، من خلال مكافأة العملاء بجوائز مالية قيمة.

تتيح الحملة الترويجية التي تم إطلاقها في شهر مايو 2017 واستمرت لغاية سبتمبر2017 الفرصة للعملاء الحاليين والجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين حصلوا على تمويل شخصي للفوز بجوائز مالية تفوق قيمتها مليون درهم. حالف الحظ عبد الله محسن صالح الهاشمي، وهو من عملاء التجاري الإسلامي، إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، والذي فاز بالجائزة الكبرى وقدرها 500 ألف درهم.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك: «يحرص البنك على توفير منتجات متنوعة ومتميزة لعملائه من خلال إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، ترتكز على التنافسية والابتكار، ويتوافق هذا البرنامج المخصص لمواطني دولة الإمارات مع خطط البنك الهادفة إلى التوسع في التعامل مع مواطني الدولة ليكون البنك المفضل لديهم، وتوفير أفضل المنتجات التقليدية والإسلامية، وكذلك الخدمات المتطورة والذكية التي تمكنهم من إنجاز تعاملاتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة فروعنا».