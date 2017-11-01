‬476 ‬مليون ‬درهم أرباح «دو» الربعية بنمو 4 %

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح ‬شركة ‬الإمارات ‬للاتصالات ‬المتكاملة «‬دو» ‬بنسبة ‬4% في الربع الثالث من العام الحالي لتصل ‬إلى ‬476 ‬مليون ‬درهم، وذلك ‬بعد ‬خصم ‬حقوق ‬الامتياز، فيما استقرت ‬الإيرادات ‬عند ‬3.13 ‬مليار ‬درهم ‬مقارنة ‬مع ‬3.14 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬عام ‬2016.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «شكل الربع الثالث من العام الجاري علامة فارقة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مع الإطلاق الرسمي لعلامتنا التجارية «فيرجين موبايل». وتضم «فيرجين موبايل» منصة رقمية كاملة ومبتكرة تبشّر بعصر جديد من الاتصال والسهولة لعملائنا، بينما يُعاد ابتكار المعايير لأعمال الاتصالات التقليدية أيضاً لتوفير نموذج تشغيل تقليدي أكثر كفاءة وأقل تكلفة».

وأضاف: «بالنظر إلى أدائنا المالي، يسرني الإفصاح عن إيرادات على نفس مستوى العام الماضي لهذا الربع بلغت 3.13 مليار درهم، على الرغم من المزيد من الضغوطات على سوق الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق، ونمو بنسبة 4% في صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز إلى 476 مليون درهم للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2017».

وأضاف: «لا نزال نشهد ضغطاً على أسعار خدمة الهاتف المتحرك، حيث انخفضت عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 3.3% إلى 2.30 مليار درهم. وسنحافظ على المسار الصحيح من خلال استراتيجيتنا المتمثلة في جذب شريحة أفضل من عملاء الهواتف المتحرك، ويسرنا الإعلان عن زيادة‏‭ ‬أعداد‭ ‬مشتركي‭ ‬الهاتف‭ ‬المتحرك‭ ‬بنظام‭ ‬الدفع‭ ‬الآجل ‬بنسبة ‬14% ‬في ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬العام ‬الماضي».