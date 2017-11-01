نتائج الشركات الإيجابية تدعم تماسك الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت النتائج الإيجابية الفصلية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بالأسواق المحلية أمس، مؤشرات الأسهم المالية التي تماسكت بشكل كبير أمام ضغوط بيع، لتغلق على ارتفاع متأثرة بصعود أسهم الاستثمار والاتصالات، فيما واصلت أسهم القطاع العقاري في التراجع نتيجة تعرضها لعمليات جني أرباح مع ارتفاع وتيرة سيولة الأسواق تدريجياً.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 497.2 مليون درهم، بعدما تم التداول على 238.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3976 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 19 سهماً، فيما تراجعت أسعار 32 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جلسة تعاملات أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.51% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 44.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 122.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 788 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفعت منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أنهى تعاملات أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.17% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 193.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية 374.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3188 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 سهماً، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. وقال إيهاب ثروت مدير تداول كبار العملاء في شركة دلما للوساطة المالية، إن النتائج الفصلية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات أمس كان لها دور كبير في دعم أداء الأسهم المحلية لتتماسك خلال جلسة تعاملات أمس أمام قوى بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم القطاع العقاري. وأضاف ثروت أن سيولة الأسواق بدأت في التفاعل مع الأداء الإيجابي للأسهم المدرجة لترتفع تدريجياً مع دخول المؤسسات متأثرة بالنتائج الإيجابية الفصلية للشركات المدرجة، متوقعاً استمرار عمليات الشراء، خلال الجلسات المقبلة مع زيادة وتيرة التفاؤل الحذر من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة خلال تعاملات جلسة أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مسجلاً 60.2 مليون درهم، بعدما تم التداول على نحو 5.8 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 10.35 درهم، رابحاً 15 فلساً عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «دانة غاز» الأنشط بالكمية مسجلاً 12.2 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 0.75 درهم، خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «دبي للاستثمار» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً قيمة تداولات بأكثر من 94.3 مليون درهم، بعدما تم التداول على نحو 36 مليون سهم، ليغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.33% عند مستوى 2.63 درهم، رابحاً 6 فلوس عن الإغلاق السابق.