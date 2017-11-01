انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال بعنوان «أفريقيا الغد»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان: «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعتبر دورة المنتدى هذا العام استثنائية بكل المعايير، حيث تشهد مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول أفريقية ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ونحو 1000 من كبار الشخصيات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء، لبحث آفاق الارتقاء بالواقع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية من خلال جلسات المنتدى ومحاوره، وتركز دورة المنتدى هذا العام على دور رواد الأعمال الشباب في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية مع دول المنطقة والعالم، وستناقش فرص زيادة التعاون وتشجيع التجارة والروابط الاستثمارية مع أفريقيا، كما يركز المنتدى على دور التكنولوجيا لتحفيز النمو في أفريقيا، وأهمية القطاع الخاص الناشئ، واستكشاف فرص التمويل وإبرام الشراكات، وترسيخ مكانة دبي كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية، ومصدر لخدمات الاستثمار والتمويل إلى القارة.