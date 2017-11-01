«كهرباء الشارقة»: مبادرات «سيوا» تحفز بيئة العمل

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد سعيد القصير، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعتمد على معايير عالية في شأن تطوير بيئة العمل الداخلية لموظفي الهيئة، من خلال تطوير وابتكار مبادرات تساهم في تطوير الموظف وتحفيزه على الإنتاج والإبداع والتميز. وقال القصير: نحن في إدارة الموارد البشرية بالهيئة اعتمدنا برنامج إسعاد وتكريم على غرار برامج السعادة والإيجابية، المعتمدة في الدولة بهدف رفع الروح الإيجابية عند الموظفين وتعزيز العلاقات بينهم، وتبنينا فكرة عمل عدد من المبادرات طوال العام وبصورة شهرية، إذ تمت تسميتها بمسميات تتناسب مع الفعاليات والمبادرات على مستوى الدولة وعلى المستوى العالمي. وأضاف: «تم اعتماد عدد من المسميات للشهور بناء على الأحداث العالمية، فهناك شهر للطاقة الذي يكون في 15 أكتوبر، وشهر التطوع، وشهر الاتحاد في ديسمبر، وشهر الابتكار في نوفمبر، وعلى غرار ذلك يتم عمل فعاليات وبرامج مختلفة طوال الشهر للموظفين ويتم توثيقها، وفي نهاية الشهر يتم تكريم الموظفين الذين تميزوا في هذه المبادرات المطلقة». وأشار القصير إلى أنه يتم تكريم الموظفين المتميزين بناء على فئات تم وضعها، وفي عدة مجالات مختلفة منها: فئة رجال في ذاكرة الهيئة وهي لمسة وفاء للموظفين المتقاعدين في فترات سابقة وكانت لهم بصمة مميزة في الهيئة، وفئة رواد «سيوا» وهم الموظفون الذين انتهت خدماتهم في الهيئة، وفئة الجندي المجهول بحيث يتم تسليط الضوء على الموظفين المجهولين، والذين يعملون بإخلاص وإتقان، وفئة مدير الوقت وهم موظفون تميزوا بالالتزام التام بساعات الحضور والانصراف، وجاهزيتهم للوجود في أي وقت إذا تطلب العمل ذلك، وفئة العمل التطوعي ويتم فيها تكريم المشاركين في الأعمال التطوعية، وذلك تعزيزاً من قبل الهيئة لثقافة العمل الإنساني بين الموظفين، بالإضافة إلى فئة المثابرين، ويتم فيها تكريم الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، كما تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.