«الاقتصاد»: تثبيت أسعار 260 سلعة جديدة بمنافذ العين العام المقبل

محسن البوشي (العين)

أكدت وزارة الاقتصاد ضرورة التزام منافذ البيع الرئيسة في العين والبالغ عددها 75 منفذاً بعدم زيادة الأسعار مع بدء تطبيق النظام الضريبي الجديد. ودعت المنافذ إلى الالتزام بمبادرة تثبيت الأسعار التي تم الاتفاق على إطلاقها في المدينة التي شملت 1300 سلعة العام الجاري، مع زيادة هذه السلع بنسبة 20% العام المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة بمقرها بفرع غرفة تجارة وصناعة العين صباح أمس بحضور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، خالد السويدي ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية، وربيع علي شملان من مكتب الوزارة في العين وممثلي منافذ البيع ومندوبي الصحف المحلية في المدينة.

وأوصى النعيمي خلال اللقاء بتركيب أكبر عدد من أجهزة كشف الأسعار في المنافذ، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد ستتابع بالاشتراك مع دائرة التنمية الاقتصادية مدى التزام المنافذ بتركيب هذه الأجهزة التي لاقت إقبالاً محدوداً حتى الآن. ودعا إلى تفعيل مبادرة تركيب أجهزة للكشف عن الأسعار في جميع منافذ البيع، ونصح المنافذ بالتسجيل في النظام الضريبي الجديد لدى الهيئة المعنية والتعرف على شروط الضريبة لتفادي أية عراقيل في المستقبل.

وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، منافذ البيع في العين تفعيل المبادرات السابقة، خاصة مبادرة تثبيت الأسعار التي شملت العام 1300 سلعة وزيادتها بنسبة 20% في العام المقبل 2018.

وانتقل النعيمي خلال اللقاء إلى التشديد على ضرورة التزام منافذ البيع بالأسعار وعدم زيادتها بأية نسبة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل 2018، لإغلاق الباب أمام أي نوع من الاستغلال، مع الالتزام بالمبادرات السابقة التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرات تثبيت الأسعار وتوفير خدمات متميزة لجمهور المستهلكين، مؤكداً عدم رفع الأسعار إلا بإذن وموافقة إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.