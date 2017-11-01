ورشة عمل في عجمان تستعرض الخطط الاستراتيجية للدولة

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أمس، ورشة عمل «التخطيط الاقتصادي»، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي عجمان 2017، المزمع انطلاق فعالياتها اليوم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، بهدف استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة في المجال الاقتصادي، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي تنفذها كل إمارة، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة، وفق أهداف رؤية حكومة دولة الإمارات 2021.

مستهدفات 2021

وبدأت فعاليات الورشة بعرض لوزارة الاقتصاد، قدمه مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، بعنوان «خطط التحول الوطني لدولة الإمارات 2021»، ركز فيه على محور الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي يهدف إلى جعل الإمارات عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية لأكثر من ملياري نسمة، ومن أفضل دول العالم في ريادة الأعمال.

كما أكد أهمية تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحاً أن من أهم مستهدفات رؤية الإمارات 2021 نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5%، وأن تكون نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي 5%، وأن تكون الإمارات بين أفضل 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي والمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 70%.