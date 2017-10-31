رئيس اتحاد الناشرين الدوليين: الإمارات رائدة في حماية حقوق النشر والملكية الفكرية

الشارقة (الاتحاد)

في جلسة حوارية أدارتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ضمن البرنامج المهني لهيئة الشارقة للكتاب، أكد الدكتور ميكيل كولمان، رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً على مستوى المنطقة في حماية حقوق المؤلفين والناشرين والمبدعين، بفضل اتخاذها العديد من الخطوات المهمة لحماية حقوق النشر والملكية الفكرية، التي جعلتها مركزاً إقليمياً متميزاً في هذا المجال، يقدم قيمة مضافة للناشرين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك ضمن البرنامج المهني، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في غرفة صناعة وتجارة الشارقة، ويستمر حتى اليوم .

وقال كولمان الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس الأول لعلاقات صناعة المعلومات في مجموعة «إلزيفير» Elsevier، دار النشر الهولندية الرائدة في مجال نشر الكتب والدوريات العلمية والطبية، إن القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية يشكلان تهديداً لصناعة النشر، وهو ما يتطلب من الناشرين توحيد جهودهم للتصدي لهذا التهديد، مع التأكيد في ذات الوقت على أن حرية النشر وحماية وتشجيع المبدعين هو أمر أساسي لصناعة النشر لا بد من الحفاظ عليه.

وأكد كولمان أن دعم حرية النشر يكفل تنوع مصادر المعرفة ويوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية للتنوع الثقافي والإبداع والازدهار والتسامح والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تصدرت صناعة النشر على صعيد العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بعد توقيعها عدداً من الاتفاقيات الدولية، وحصولها على عضوية دائمة في مجموعة من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية. وثمن الدكتور ميكيل كولمان مشروع مدينة الشارقة للنشر، معتبراً أنها تحقق العديد من الأهداف الكبرى، من بينها مساعدة الناشرين الجدد على توسيع أعمالهم في الأسواق المجاورة، وتعزيز نمو الشركات المحلية وتمكينها من المنافسة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تمكين الناشرين من الاستفادة من «عولمة» صناعة النشر، فضلاً عن إتاحتها المجال للناشرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من الاستثمار في دولة الإمارات، ليس باعتبارها وجهة للمبيعات فحسب، وإنما لكونها أيضاً قاعدة تشغيلية تسهم في إنتاج وترجمة وتوزيع الكتاب بمختلف أنحاء العالم.