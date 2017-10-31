محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات الكامل لوحدة مملكة إسبانيا

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات الكامل لوحدة مملكة إسبانيا ولموقف الحكومة الإسبانية الملتزم بالدستور والقوانين المعمول بها في المملكة. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة.

وقال سموه، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام بالغ التطورات المقلقة الناجمة عن الإعلان الأحادي الجانب في كتالونيا، مؤكداً سموه ضرورة تغليب الحوار ضمن الإطار الدستوري الحاكم في إسبانيا، وبما يحفظ وحدة مملكة إسبانيا وسلامة أراضيها، ويعالج التطورات الحالية عبر الحوار الجدي المسؤول الذي يرتكز على الأسس الدستورية والقانونية.