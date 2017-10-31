البحرين: أحكام مشددة ضد 34 مداناً بالتخابر مع إيران

المنامة (وكالات)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي، أمس أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حُكماً بإدانة 19 متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية، ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، والحصول على أموال منها للقيام بأعمال عدائية، وللإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعه إرهابية، وقضت المحكمة بالمؤبد ضد 8 متهمين، والسجن 15 عاماً ضد 9، وسجن متهمين 10 أعوام، وتغريمهما بمائة ألف دينار، إلى جانب إسقاط الجنسية عن 15 مداناً.

وانطلقت القضية بعد وصول التحقيقات إلى تورط عناصر «من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى غروب البسطة، تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم، وبث البيانات، والدعايات المغرضة، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالعنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي»، وأثبتت التحقيقات بعد ذلك، وجود لقاءات بين المتهمين وقيادات من الحرس الثوري الإيراني، ومن منظمة «حزب الله» اللبناني الإرهابية للحصول على الدعم المالي، والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين، والإنفاق على أنشطته داخل المملكة».

وفي المقابل التزم المتهمون وفق التحقيقات بموافاة «قيادات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية بمعلومات عن الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بمملكة البحرين، وكافة الأنشطة التي مارسها التنظيم البحريني، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة له»، وحسب المحققين البحرينيين، أنفق التنظيم جزءاً من الأموال على دعم مُحكومين وموقوفين في قضايا إرهابية، وتنظيمات، وجماعات إرهابية داخل المملكة تشجيعاً وتحفيزاً «على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية»، ومن المنظمات المستفيدة من هذه التمويلات حسب المحققين «لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ومجموعات إرهابية، وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة».