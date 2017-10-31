الأوقاف الكويتية: نخبة من العلماء لتصحيح أفكار العائدين من «داعش»

الكويت (وكالات)
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، فريد عمادي عن «استعداد الأوقاف واللجنة العليا لتعزيز الوسطية لاستقبال العائدين من تنظيم «داعش» وتصحيح أفكارهم وفق برامج أعدتها الوزارة بواسطة نخبة من العلماء المتميزين»، كما كشف عن أن «عدد المتأثرين بخلية أسود الجزيرة بلغ 23 شخصاً وجميعهم تغيرت قناعاتهم وأفكارهم المتطرفة وعادوا إلى صحيح الدين بنسبة مئة في المئة، ولم يبق إلا شخص واحد ما زال متأثراً بهذا الفكر وهناك جهود مستمرة معه».
وقال عمادي في تصريح على هامش إطلاق وزارة الأوقاف مشروع «تحصين» لتعزيز الوسطية بمشاركة وزارات الشباب والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون والداخلية، إن «ثمة تعاوناً مع المؤسسات الإصلاحية لمناقشة ومناصحة مَنْ لم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن ممن يحملون أفكاراً متطرفة».
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