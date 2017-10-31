الأوقاف الكويتية: نخبة من العلماء لتصحيح أفكار العائدين من «داعش»

الكويت (وكالات)

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، فريد عمادي عن «استعداد الأوقاف واللجنة العليا لتعزيز الوسطية لاستقبال العائدين من تنظيم «داعش» وتصحيح أفكارهم وفق برامج أعدتها الوزارة بواسطة نخبة من العلماء المتميزين»، كما كشف عن أن «عدد المتأثرين بخلية أسود الجزيرة بلغ 23 شخصاً وجميعهم تغيرت قناعاتهم وأفكارهم المتطرفة وعادوا إلى صحيح الدين بنسبة مئة في المئة، ولم يبق إلا شخص واحد ما زال متأثراً بهذا الفكر وهناك جهود مستمرة معه».

وقال عمادي في تصريح على هامش إطلاق وزارة الأوقاف مشروع «تحصين» لتعزيز الوسطية بمشاركة وزارات الشباب والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون والداخلية، إن «ثمة تعاوناً مع المؤسسات الإصلاحية لمناقشة ومناصحة مَنْ لم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن ممن يحملون أفكاراً متطرفة».

على صعيد آخر، كشف عمادي إن «عدد مساجد الكيربي التي ستعيد وزارة الأوقاف بناءها يبلغ 100 مسجد في المرحلة الأولى بميزانية مليون دينار بتبرع من مصرف المساجد التابع للأمانة العامة للأوقاف»، وأشار إلى أنه «لن تتم إزالة أي مسجد إلا بعد وجود البديل»، معلناً أنه «سيتم طرح المناقصة خلال أيام»، ومؤكداً أن «تنفيذ العمل سيتم بسرعة كبيرة بنظام الأبنية الجاهزة ولن يستغرق بناء المسجد أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع».