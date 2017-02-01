84.5 % نمواً في حركة المسافرين عبر «مطار آل مكتوم» خلال 2016

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي خلال العام الماضي إلى 850 ألفاً و633 مسافراً، بزيادة نسبتها 84.5% مقارنة مع 461 ألفاً و63 مسافراً في العام 2015.

ولعبت «فلاي دبي» دوراً رئيساً في تعزيز حركة المطار، حيث تقوم بتسيير 41 رحلة أسبوعيا من المطار إلى خمس وجهات، إلى جانب عملياتها الرئيسة في المبنى2..

وسجلت حركة الشحن عبر المطار نمواً طفيفاً، مع ارتفاع إجمالي الشحن إلى 897998 طنا، بزيادة 0.8 في المائة، مقارنة مع 890912 طناً خلال عام 2015.

ويستخدم المطار في الوقت الراهن 27 ناقلة توفر نحو 108 رحلات أسبوعيا إلى 44 وجهة مهمة حول العالم، عدا عن كون المطار مركزاً رئيساً لعمليات 64 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم رحلاتها 138 وجهة حول العالم.

وعلى صعيد حركة الطائرات، سجل المطار انخفاضاً طفيفاً، حيث وصل العدد إلى 38671 حركة بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع 40947 حركة في 2015.

وقال جمال زعل نائب الرئيس لعمليات مطار آل مكتوم الدولي: «لقد بدأ المطار يأخذ وضعه كمركز لنقل المسافرين الذين تزداد أعدادهم بشكل مستمر، عدا عن المكانة التي حققها في مجال الشحن، حيث يصنف في الوقت الراهن ضمن قائمة أكبر 20 مركزا للشحن الجوي في العالم».

وأضاف زعل: «نحن سعداء للنمو في حركة المسافرين خلال عام 2016 ونتوقع مواصلة النمو خلال العام 2017 بفضل المميزات المهمة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية، والتي على رأسها مرونة الحصول على الخانات الزمنية لتسيير الرحلات وسرعة الإجراءات بالنسبة لمسافري الترانزيت، وغيرها من الخدمات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع توسعة مبنى المسافرين لرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 26 مليون مسافر سنوياً، مقارنة مع 7 ملايين مسافر في الوقت الراهن».