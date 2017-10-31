مصر تؤكد قوة علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي

القاهرة (دب أ)

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن مصر تربطها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أيضاً أكبر شريك اقتصادي بالنسبة لمصر، وجاءت تصريحات شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.

وأوضح شكري أن التحديات المشتركة تحتم المزيد من التفاهم والتنسيق بين الجانبين، وقال شكري: «نتطلع إلى أن تسير هذه العلاقة وفقاً لتفهم كامل للطرفين، وأن تقوم على المصالح المتبادلة، والرصيد الكبير الذي يربط مصر بالاتحاد الأوروبي، ونتطلع إلى أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة بما يعود بالنفع على الجانبين».

وأضاف: «ناقشنا اليوم العلاقات بين الاتحاد ومصر والقضايا ذات الاهتمام المشترك».ومن جانبه، أوضح المفوض الأوروبي أن مصر تمثل أهم دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقال: «نحن نسعد دائماً بالتعاون المثمر مع القاهرة»