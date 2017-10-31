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7 شهداء و10 جرحى بتفجير إسرائيل نفقاً جنوب غزة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين بعد تفجير إسرائيل نفقا يمتد إلى أراضيها على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، احدهم قائد ميداني في الجناح المسلح لحماس، بحسب وزارة الصحة وحماس.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة أن «عدد الشهداء ارتفع إلى خمسة بعد وصول جثث عرفات أبو مرشد وحسن حسنين ومحمد مروان الأغا وحسام جهاد السميري إلى مستشفى شهداء الأقصى» بدير البلح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن «جثتي الشهيدين عمر نصار الفليت (27 عاما) ومصباح شبير (30 عاما) وصلتا قبل ذلك».

وكان القدرة أعلن «استشهاد أحمد أبو عرمانه (25 عاما) وإصابة تسعة آخرين في استهداف النفق شرق خان يونس».

بدورها نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، في بيان «القائد الميداني مصباح فايق شبير من خان يونس الذي استشهد أثناء عملية الإنقاذ التي نفذها مجاهدو القسام لإخوانهم في سرايا القدس الذين كانوا محتجزين في النفق المستهدف شرق خان يونس». ... المزيد
     
 