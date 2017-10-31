7 شهداء و10 جرحى بتفجير إسرائيل نفقاً جنوب غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين بعد تفجير إسرائيل نفقا يمتد إلى أراضيها على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، احدهم قائد ميداني في الجناح المسلح لحماس، بحسب وزارة الصحة وحماس.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة أن «عدد الشهداء ارتفع إلى خمسة بعد وصول جثث عرفات أبو مرشد وحسن حسنين ومحمد مروان الأغا وحسام جهاد السميري إلى مستشفى شهداء الأقصى» بدير البلح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن «جثتي الشهيدين عمر نصار الفليت (27 عاما) ومصباح شبير (30 عاما) وصلتا قبل ذلك».

وكان القدرة أعلن «استشهاد أحمد أبو عرمانه (25 عاما) وإصابة تسعة آخرين في استهداف النفق شرق خان يونس».