الرياض: «إعلام الخميني» يحاول وقف التقارب مع بغداد

الرياض (وكالات)

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان أمس، إن المحركات الإعلامية الخمينية بدأت بالتحرك لمحاولة إيقاف التقارب السعودي العراقي، وأوضح السبهان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المحركات الإعلامية الخمينية تلفق أحاديث وأخباراً مكذوبة، بعضها ينسب إليه وهذه عاداتهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل، قبل أيام، رئيس الوزراء العراقي في زيارة تلبية لدعوة من السعودية، لتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق بين البلدين، وأكد الملك سلمان، خلال زيارة العبادي، أن ما يربط السعودية بالعراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، وأضاف العاهل السعودي خلال كلمة له بمناسبة التوقيع على مجلس التنسيق السعودي العراقي: «أتطلع أن تسهم اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أوسع وأرحب».

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد شدد مراراً خلال العام الحالي على مساندة العراق ودعم أمنه واستقراره، ما دفع بإعادة فتح معبر جديدة عرعر البري بعد انقطاع استمر أكثر من 27 عاماً ومثلها للمعبر الجوي، حيث احتفى العراق بوصول 200 سعودي من رجال الأعمال والمسؤولين إيذاناً بعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وأجرى العاهل السعودي اتصالين هاتفيين خلال الأيام الماضية بالعبادي، وأفيد بأنهما تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي - العراقي، ويقدر التبادل التجاري بين السعودية و العراق بـ23 مليار ريال خلال السنوات العشر الأخيرة، بهيئة صادرات وواردات، إذ تصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها ومخاليط العصائر والألبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق، فيما تستورد السعودية من العراق خرائط الألمنيوم، والصموغ، إضافة إلى حاويات النقل.وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الخطوط الجوية السعودية أعلنت البدء في تسيير رحلات منتظمة إلى العراق ابتداءً من أمس بعد توقف استمر 27 عاماً.