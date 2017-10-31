الإمارات تدعم مستشفى يمنياً بأدوية ومستلزمات طبية

حضرموت (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، أدوية نوعية على مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بصحراء حضرموت، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوفير أهم الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن.

وأكد ممثل «الهلال الأحمر» الإماراتية بحضرموت عبد العزيز الجابري أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية، لافتاً إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت، عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي، لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

وعبر مسؤولو المستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، على الجهود الكبيرة التي يبذلها لدعم القطاع الصحي في محافظة حضرموت في الجوانب الفنية والخدمية، ونوهوا إلى أن هذا الدعم السخي ليس جديداً على الأشقاء في الإمارات.

كما قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، حقائب مدرسية وهدايا متنوعة لأطفال وتلاميذ مدرسة الأحقاف بمديرية السوم بوادي حضرموت، في إطار حملتها الإنسانية لإدخال السرور على قلوب هذه الفئة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال في حضرموت ولدولة الإمارات التي تواصل دعمهم في المجالات كافة، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتطبيع الأوضاع المعيشية.كما أشاد مسؤولون بمدرسة الأحقاف بهذه اللفتة الكريمة التي نفذها الهلال الأحمر، والتي رسمت البسمة على وجوه الأطفال، وقال الجابري: «إن هذه الحملة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الكثير من المستفيدين من الأطفال، تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز روح التعاون، والمشاركة الاجتماعية الفاعلة».