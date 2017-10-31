«الخارجية» العراقية تنقل 40 موظفاً «سنياً» خارج ملاكاتها



تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بغداد (الاتحاد) قال عضو مجلس رئاسة «تحالف القوى الوطنية» العراقي أمين عام حزب الحق الوطني النائب أحمد المساري، إن وزارة الخارجية العراقية وهيئة الجمارك تعاملت بشكل طائفي مع موظفيها عندما نقلت 40 منهم إلى خارج ملاكاتها، واعتبر الخطوة نسفاً لجهود المصالحة الوطنية ومشروع التسوية. وقال المساري، إن «قرار الخارجية بنقل خدمات 40 موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية من السنة لأسباب غير مهنية، مخالفة للقانون والدستور وفيها نسف لجهود المصالحة الوطنية الشاملة». ودعا المساري رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية والعمل على إيقافها».