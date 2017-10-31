10 قتلى بهجوم لمتشددين على قرية بالكاميرون

ياوندي (رويترز)

قتل مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية عشرة قرويين على الأقل في شمال الكاميرون الليلة قبل الماضية، في هجوم قال الجيش ومسؤولان محليان، إنه انتقام من هجمات الجيش الكاميروني.

وتشن بوكو حرام تفجيرات انتحارية وهجمات على منطقة أقصى شمال الكاميرون شبه القاحلة منذ ثمانية أعوام، مع اتساع نطاق تمرد الجماعة المتشددة، وامتداده عبر الحدود إلى خارج نيجيريا، ما أسفرا عن مقتل 20 ألف شخص، ونزوح قرابة ثلاثة ملايين في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وتحاول قوات الكاميرون دحر المتشددين، لكنها تواجه صعوبة في وقف الهجمات المباغتة التي تعد السمة المميزة لبوكو حرام في سعيها لإقامة ما تقول إنه دولة إسلامية.

وقال مصدر رفيع في الجيش، إن المهاجمين وصلوا قرية جوديري الساعة 11 مساء أمس الأحد، وقتلوا 11 شخصاً. وقال مسؤولان محليان لرويترز بالهاتف، إن «نحو عشرة» قُتلوا.