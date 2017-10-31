باكستان تعلن مقتل صينيين اختطفهما «داعش»

إسلام أباد (أ ف ب)

أكدت باكستان، أمس، مقتل صينيين، كانا مختطفين في كويتا في جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، بعد أشهر من إعلان داعش قتلهما. واختطف الصينيان، وهم رجل وامرأة، في مايو الفائت، من كويتا كبرى من إقليم بلوشستان المضطرب، حيث تستثمر الصين ملايين الدولارات على الرغم من تمرد جماعات إسلامية متطرفة.

واختطف ثلاثة رجال مجهولين الصينيين في سيارة، فيما تمكنت امرأة صينية أخرى من تفادي الخطف، حسبما أفاد شهود عيان.

وفي يونيو الفائت، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية قتلهما، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الباكستانية أو الصينية.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن «تقارير الحمض النووي أثبتت أن القتيلين في بلوشستان في يونيو 2017، هما الصينيان المختطفان».

ولم يكشف البيان معلومات عن كيفية استعادة الجثتين. وكانت تقارير إعلامية محلية قد ذكرت في سبتمبر الفائت أن الجثتين عثر عليهما في بلوشستان.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت سابقاً أن الصينيين كانا يدرسان لغة الأوردو في مركز لغات محلي، لكن وزير الداخلية الباكستاني قال: «إنهما كانا يقومان بالتبشير في كويتا من دون تفاصيل عن نوعية التبشير الذي كانا يقومان به».

وتدفق مئات الصينيين على باكستان، بعد أن بدأت بكين في ضخ استثمارات في جارتها الآسيوية، كجزء من مخطط لربط إقليم شينجيانغ، في أقصى غربها، بميناء جوادر في بلوشستان، عبر سلسلة مشاريع لتطوير البنى التحتية والطاقة والنقل.