10 وقائع لـ «التنكيل» بالمعارضين في قطر

أحمد مراد (القاهرة)

على مدى سنوات عديدة مضت، كان النظام الحاكم في قطر يتشدق بشعارات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وحاولت أبواقه السياسية والإعلامية أن تظهره في صورة المدافع عن مبادئ وقيم الديمقراطية والحرية في المنطقة العربية، وذلك عبر حملات «مدفوعة الأجر».

ولكن لم تفلح هذه المحاولات في التستر عن الوجه القبيح الذي يخفيه النظام القطري خلف شعارات زائفة، حيث نجح قرار الرباعي العربي - الإمارات ومصر والسعودية والبحرين- في فضح حقيقة قطر أمام الرأي العام العالمي، باعتبارها حاضنة لمختلف التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن ممارستها لأشد أنواع التعسف والتنكيل بالمعارضين.

وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» أبرز وقائع التنكيل بالمعارضين في قطر:

تتمثل أبرز وقائع التنكيل بالمعارضين في قطر في قضية تعذيب المعارض القطري عبد الله بومطر المهندي، البالغ من العمر55 عاما، حيث تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب في السجون القطرية، وذلك بعد اعتقاله بسبب اعتراضه على سياسة النظام القطري.