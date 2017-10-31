وزير قطري: نشعر بكامل الارتياح إزاء خدمات «إيران» الجوية

طهران (وكالات)

قال وزير الطرق والنقل القطري جاسم سيف السليطي، إن بلاده تشعر بكامل الارتياح إزاء الخدمات الجوية التي تقدمها إيران في المنطقة إلى الطائرات التابعة لشركة قطر للطيران. وأضاف السليطي أن الدوحة تشعر بالراحة التامة من أداء قسم الشحن والنقل الجوي الإيراني في مجال توجيه الطائرات القطرية لدى الأجواء الإيرانية؛ مدللاً على ذلك بالقول إن مؤسسة الملاحة الجوية الإيرانية تبادر إلى توجيه الرحلات التابعة لشركة قطر للطيران مع رعاية المعايير الدولية ومواصفات السلامة. وأكد الوزير القطري أن جميع الرحلات الجوية القطرية عبر سماء إيران أنجزت بصورة مهنية والمعنيين بالشؤون الرقابية كافة أبدوا ارتياحهم في هذا الخصوص. وفي سياق متصل، نوه السليطي إلى إجراء محادثات مناسبة بما يسمح للبلدين الاستفادة من الفرص المتاحة بهدف التعاون في مجالات النقل والشحن.

واردف قائلاً، إن البلدين أجريا محادثات جيدة لإنشاء ممر النقل والشحن بين قطر وتركمانستان وأذربيجان مروراً بميناء الإمام الخميني (جنوب البلاد).

وتطلع الوزير القطري الذي يزور طهران حالياً، إلى تعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك بين الشركات الإيرانية ومثيلاتها القطرية، عبر استخدام جميع الطاقات المتوافرة لدى الجانبين، وذلك في ضوء محادثاته الأخيرة مع المسؤولين في البلاد.

من جانبه، أعلن وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي تشكيل لجنة إيرانية - قطرية مشتركة للاستفادة من الإمكانات الواسعة المتاحة في مجال النقل الجوي والبحري. وأضاف إن البلدين يسعيان لتطوير تعاونهما المشترك في مجال التجارة والموانئ والترانزيت، وذلك من خلال الاستفادة من ممر قطر - إيران.

وقال آخوندي، إن المفاوضات تركزت أيضاً على التعاون بين الشركات الإيرانية والقطرية، وذلك لإفساح المجال أمام هذه الشركات للعمل في إيران وقطر والمناطق الحرة التابعة للبلدين.