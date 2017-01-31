38% نمو التجارة الخارجية لرأس الخيمة خلال 5 سنوات

رأس الخيمة (الاتحاد)

نمت التجارة الخارجية في رأس الخيمة بنسبة 38% خلال السنوات الخمس الماضية بحسب دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية للإمارة أصدرتها غرفة تجارة رأس الخيمة.

وأوضح الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة أن الدراسة «استندت إلى البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات لإعداد دراسة حول التجارة الخارجية بالإمارة وتطور حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير، بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على الميزان التجاري خلال هذه الفترة، كما ضمت الدراسة أهم مؤشرات التجارة في آخر عام 2015».

وتابع أن الزيادة في إجمالي حجم التجارة الخارجية في الفترة بين أعوام 2011 إلى 2015 حقق نسبة نمو 38%، كما شهد هيكل التجارة الخارجية للإمارة تطوراً ملحوظاً تمثل بتزايد أهمية الصادرات حتى أصبحت تشكل 39.4% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة لعام 2015 بعد أن كانت تشكل 30% في عام 2011، مما يدل على قوة الميزان التجاري للإمارة واعتماده على القطاعات المولدة للقيمة المضافة.

في حين شكلت الواردات 33.5% وإعادة التصدير 27% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة للعام 2015، مشيراً إلى أن صادرات الإمارة حققت نمواً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث كانت آخر زيادة لعام 2015 بنسبة 3%، وقد تصدرت قيمة المنتجات المعدنية الصادرات بنسبة 68% من إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة غير النفطية، وجاءت صادرات منتجات الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنسبة 15% في 2015، مرتفعة عن عام 2014 بنسبة 66%، تليها في المرتبة الثالثة صادرات من معدات النقل بنسبة 8% من إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة في عام 2015.