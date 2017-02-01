«جمارك أبوظبي» تنجز دليل مهارات التفتيش الجمركي

أبوظبي (الاتحاد)
سلّم محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة، معالي علي محمد صبيح الكعبي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك النسخة الأولى من دليل مهارات التفتيش الجمركي 2017 والذي أصدرته الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مؤخراً.
جاء ذلك، خلال فعاليات أسبوع جمارك دبي، والذي انطلق تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للجمارك، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ومديري عموم الجمارك المحلية بالدولة.
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وأوضح أن جمارك أبوظبي تواصل وضمن خطة عمل محكمة على ترجمة تجاربها وخبرات كوادرها إلى أدلة تعريفية تغطي مختلف المهام والأعمال التي تضطلع بها، حيث إنها لا تقل أهمية عن عمليات التفتيش والمعاينة. وعبر الهاملي عن شكره وتقديره لفريق إعداد الدليل، والذي يعد ثمرة جهود الموظفين الجمركيين وخبرتهم التي كرسوها طوال سنوات خدمتهم وعملهم الدؤوب الذي تجلى بوضوح من خلال المستوى المرموق والمميز الذي وصلت إليه الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
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وثانيها، يتضمن توضيحاً وافياً لمهارات التفتيش الجمركي.
وثالثها، يتضمن محضر الضبط، والشهادة أمام المحاكم، أما رابعها، فيتضمن صوراً وشواهد لحالات تهريب فعلية ونماذج لها.