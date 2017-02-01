«جمارك أبوظبي» تنجز دليل مهارات التفتيش الجمركي

أبوظبي (الاتحاد)

سلّم محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة، معالي علي محمد صبيح الكعبي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك النسخة الأولى من دليل مهارات التفتيش الجمركي 2017 والذي أصدرته الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مؤخراً.

جاء ذلك، خلال فعاليات أسبوع جمارك دبي، والذي انطلق تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للجمارك، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ومديري عموم الجمارك المحلية بالدولة.

وأكد الهاملي في بيان أمس، أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والتزاماً بمحاور خطتها الاستراتيجية تسعى إلى رفع مستويات العمل الجمركي وكفاءته، ابتداءً من عمليات التفتيش، وصولاً للتخليص، وعلى تحديد الأسس العملية والتنفيذية الواجب اتباعها في تنفيذ هذه العمليات، وفق أرقى الممارسات الجمركية العالمية، عبر إعداد وإصدار الأدلة الجمركية الفنية التي تزيد من وعي العاملين، وترفع كفاءتهم وقدرتهم في ضبط المخالفات وحماية أمن الوطن واقتصاده. وقال الهاملي: «كاستثمار لخبرات كوادرنا البشرية التي تمتاز بما تمتلكه من معارف وتجارب ميدانية غنية، جاءت فكرة إعداد دليل مهارات التفتيش الجمركي ليشكل مرجعاً لمفتشيها ومعاينيها الجمركيين الذين يعتبرون خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واقتصاده، والعنصر الأساسي في مسيرة الإدارة تجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على أمن الوطن والمواطن وتسهيل الإجراءات الجمركية وتحصيل الإيرادات».

وأوضح أن جمارك أبوظبي تواصل وضمن خطة عمل محكمة على ترجمة تجاربها وخبرات كوادرها إلى أدلة تعريفية تغطي مختلف المهام والأعمال التي تضطلع بها، حيث إنها لا تقل أهمية عن عمليات التفتيش والمعاينة. وعبر الهاملي عن شكره وتقديره لفريق إعداد الدليل، والذي يعد ثمرة جهود الموظفين الجمركيين وخبرتهم التي كرسوها طوال سنوات خدمتهم وعملهم الدؤوب الذي تجلى بوضوح من خلال المستوى المرموق والمميز الذي وصلت إليه الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

ويشتمل دليل مهارات التفتيش الجمركي على أربعة أبواب أعدت من عمق العمل الوظيفي والمباشر وغير المباشر، أولها يتضمن تعريفات ومفاهيم لابد من معرفتها والاطلاع عليها لتسهيل فهم العملية الوظيفية، مثل الأطر القانونية للمعاينة والتفتيش والضبطية القضائية والتهريب الجمركي.

وثانيها، يتضمن توضيحاً وافياً لمهارات التفتيش الجمركي.

وثالثها، يتضمن محضر الضبط، والشهادة أمام المحاكم، أما رابعها، فيتضمن صوراً وشواهد لحالات تهريب فعلية ونماذج لها.